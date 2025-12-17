NYT: План ЕС и США предусматривает усиление ВСУ и размещение европейских войск на территории Украины

CentralAsia (CA) - США и страны Европы во время консультаций с украинской делегацией в Берлине согласовали два документа, в которых изложены возможные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, проект предусматривает усиление Вооружённых сил Украины, размещение европейских войск на украинской территории, а также более активное использование Киевом разведывательной информации США. Как отмечают собеседники NYT, эти документы должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня.

Источники газеты утверждают, что предлагаемые гарантии безопасности призваны убедить Украину пойти на территориальные уступки России и отказаться от стремления к вступлению в НАТО. Один из документов содержит общие принципы гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 Североатлантического альянса, предполагающей коллективную помощь в случае нападения. Второй документ включает более детальные положения о взаимодействии американских и европейских сил с Украиной в вопросах её защиты. Ни один из документов официально не опубликован.

Согласно проекту, первоочередной задачей является сокращение численности ВСУ до 800 тысяч военнослужащих при одновременном оснащении армии современной техникой. The New York Times отмечает, что за время конфликта численность украинских вооружённых сил выросла почти до 900 тысяч человек.

Европейские войска, как предполагается, будут размещены на западе Украины, вдали от линии прекращения огня. Какие именно страны могут направить свои силы, не уточняется. При этом, по словам американских чиновников, опрошенных изданием, в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин в конечном итоге может согласиться на присутствие европейских войск на Украине, при условии, что они не будут действовать под эгидой НАТО.