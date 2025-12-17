Российским и белорусским лыжникам разрешат выступить на Олимпиаде в Италии в 2026 году

CentralAsia (CA) - Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции российских и белорусских лыжников, признав неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об их недопуске к международным соревнованиям.

Речь идёт о решении FIS от 21 октября, согласно которому спортсмены из России и Беларуси не были допущены к соревнованиям под эгидой федерации даже в нейтральном статусе, включая Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. В FIS тогда заявляли, что, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета (МОК), допускающего участие атлетов в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), окончательное решение остаётся за международными федерациями по видам спорта.

CAS пришёл к выводу, что полный отказ FIS в допуске российских и белорусских спортсменов не соответствует установленным процедурам, и частично встал на сторону заявителей. При этом суд не отменил действующий с 2022 года запрет на выступление спортсменов под национальными флагами на соревнованиях FIS.

Отдельно в решении суда отмечается, что российским паралимпийцам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другим спортсменам. В российском спортивном сообществе считают, что это может открыть возможность их выступления с национальной символикой, однако окончательные механизмы допуска ещё предстоит определить.

В руководстве сборной России подчеркнули, что решение CAS является лишь первым этапом, за которым должна последовать масштабная административная работа по фактическому возвращению спортсменов на международные старты.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии — в Милане и Кортине-д’Ампеццо — с 6 по 22 февраля 2026 года.