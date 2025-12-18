Монгольский подросток пасёт телёнка яка с помощью собственного запрограммированного дрона

сомон Цэцэрлэг аймака Архангай

Unitel STEAM HUB: Расширение возможностей инженеров нового поколения в Монголии

Сидя на краю загона, с покрасневшими от пронизывающего зимнего мороза щеками, маленький мальчик пишет собственный код, запускает запрограммированный им дрон в голубое небо и озорно пасет сверху молодого телёнка яка.

Ещё совсем недавно дети из семей скотоводов с восхищением наблюдали, как операторы, приезжающие на их родину, запускали дроны для телевизионных программ, говоря: «Если бы у нас было что-то подобное, мы могли бы наблюдать за своим скотом издалека». Сегодня же эти же дети сами программируют дроны и запускают их в небо.

Однако одной из непреходящих проблем кочевого образа жизни, предполагающего перемещение на огромные расстояния, остается равный доступ к образованию. Для многих детей, живущих в отдаленных сомонах и сельской местности, возможности познакомиться с современной наукой и технологией, научиться программировать, собирать роботов или проводить эксперименты на практике ранее были недоступны.

Признавая неравенство в образовании, группа компаний Unitel поставила перед собой цель предоставить местному сообществу доступ к разнообразным образовательным и социальным мероприятиям, которые являются обычными для детей в столице. Они сотрудничали с различными заинтересованными сторонами, включая Фонд народонаселения ООН (UNFPA), организацию «Женщины в технологиях», Министерство труда и социальной защиты и Департамент по делам детей и семьи (ранее Центр развития семьи, детей и молодежи), чтобы определить оптимальные места для размещения, оборудовать классы и разработать программы обучения и развития. В результате первый центр был создан в аймаке Дархан-Уул в 2022 году.

Ситуация начала меняться. С 2022 года Unitel Group внедряет программу Unitel STEAM HUB, чтобы обеспечить детям, независимо от места их проживания, возможность получать знания в области технологий и инженерии, учиться и развиваться вместе со сверстниками, а также сократить цифровое неравенство. Сегодня программа распространилась на все 21 аймаг и район Налайх в Улан-Баторе, превратившись в «общенациональную инициативу», обеспечивающую равные возможности в области STEAM-образования для местных детей.

аймак Хэнтий, Праздник лошадей 2025

Ученик программы Unitel STEAM HUB из аймака Хэнтий, ЭНХЗОЛБОО Шинэбаяр: Всего за месяц участия в программе Энхзолбоо обрёл много новых друзей и начал воплощать свою мечту стать инженером в реальность. Его младший брат учится вместе с ним, а тесная связь, которая сложилась между ним и учителями, и одноклассниками, делает посещение занятий похожим на возвращение в второй дом. Хотя поначалу ему было трудно открываться в больших группах, новая обстановка помогла ему общаться более свободно и научиться работать в команде. «STEAM HUB дал мне гораздо больше, чем просто навыки программирования. Он дал мне уверенность в себе и много друзей», — сказал Энхзолбоо.

🤔 Почему STEAM-образование важно?

STEAM-обучение дает учащимся важнейшие навыки XXI века: логическое мышление, креативность, цифровую грамотность, навыки решения проблем и командную работу. Эти навыки необходимы в мире, движимом технологиями и инновациями. Хотя инфраструктура STEAM в Монголии все еще находится на стадии развития по сравнению с мировыми лидерами, такие программы, как Unitel STEAM HUB, расширяют доступ к навыкам, востребованным в будущем, особенно в сельских районах.

❤️‍🔥 Эта инициатива, созданная для того, чтобы вдохновить следующее поколение инженеров Монголии, уже создала 22 полностью оборудованных STEAM-центра, подготовила 28 сертифицированных инструкторов, обеспечила базовое STEAM-образование для 3144 студентов и охватила более 65 000 человек посредством общественных мероприятий и услуг с открытым доступом.

🏆 Триумфы на международных соревнованиях по робототехнике

Стоит отметить, что студенты Unitel STEAM HUB впервые приняли участие в соревнованиях по робототехнике и программированию Enjoy AI, проходивших более чем в 50 странах, и завоевали для Монголии одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Кроме того, на национальном чемпионате 2025 года студенты STEAM HUB показали отличные результаты, заняв призовые места в 9 из 18 категорий и обеспечив себе 4 из 6 мест для представления Монголии на международном уровне.

Успех Unitel STEAM HUB отражает растущую силу и охват STEAM-образования в Монголии, преодолевающего разрыв между городом и деревней и вдохновляющего на участие за пределами школьных стен. В рамках этой постоянной приверженности сотрудники Unitel Group продолжают шестилетнюю традицию отправки новогодних подарков детям, обучающимся и проживающим в отдаленных провинциях, уже охватив более 1800 детей. В этом году традиция продолжается: подарки отправляются ученикам Unitel STEAM HUB во всех 21 аймаках.

