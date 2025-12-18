Монгольская молочная водка (нэрмэл архи) выиграла престижную мировую награду San Francisco Tasting Allians

В результате компания Park Street, крупнейшая в мире платформа по дистрибуции элитных алкогольных напитков, будет импортировать в США монгольскую молочную водку.

Конкурс Top Shelf 2025 года состоялся в самом центре Сан-Франциско, собрав лучших представителей мировой индустрии напитков и став крупнейшим в своей области соревнованием. Монгольский производитель водки THE OLD BIRD DISTILLERY, выпускающий традиционную монгольскую молочную водку, впервые принял участие в этом международном конкурсе и завоевал золотую медаль в категории GOLD — Design Competition 2025.

А также THE OLD BIRD DISTILLERY принял участие The New York World Spirits Competition, (в Нью-Йоркском всемирном конкурсе спиртных напитков), где завоевал бронзовую медаль в номинациях «Качество продукции», «Вкус» и «Аромат». Компания также завоевала серебряную медаль на конкурсе SILVER — CWSA™ 2025 в Гонконге (премия WINE & SPIRITS AWARDS за вкус и качество — высшая награда в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

В результате этих конкурсов компания Old Bird Distillery® × PARK STREET, крупнейшая в мире платформа по продаже алкогольных напитков, в октябре официально предложила импортировать свой бренд «Өвгөн Шувуу» (The Old Bird) на рынок США и очень быстро, в короткие сроки, подписала контракт.

Компания Park Street, крупнейшая в мире платформа по дистрибуции алкогольных напитков премиум-класса, оценила монгольский продукт как обладающий высоким потенциалом и в настоящее время изучает уникальную редкость, вкус, дизайн, брендинг и концепцию «айраг-алкоголя» (водки из лошадиного молока или водка из айрага (из кумыса), и напрямую вывела его на рынок элитных алкогольных напитков в Соединенных Штатах.

Top Shelf — это идеальное место для профессионалов в сфере напитков, серьезно настроенных на рост. Эта тщательно организованная программа сочетает в себе высокоэффективное обучение, плодотворное нетворкинг и чествование лучших представителей отрасли. От мастер-классов под руководством ведущих экспертов до незабываемой церемонии награждения — Top Shelf 2025 — это место, где формируется будущее индустрии напитков.

Конкурс New York World Spirits Competition переносит престижный процесс слепой оценки The Tasting Alliance на Восточное побережье. Уделяя особое внимание региональным рыночным тенденциям и предпочтениям потребителей, NYWSC служит ведущей платформой для брендов, позволяющей получить признание и авторитет в одной из самых влиятельных мировых рынков алкогольных напитков. Оцениваемый группой уважаемых экспертов, этот конкурс не только отмечает достижения в производстве алкогольных напитков, но и предоставляет брендам бесценную возможность заявить о себе ключевым специалистам отрасли, дистрибьюторам и взыскательным потребителям на динамичном рынке Нью-Йорка.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

