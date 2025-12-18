Монгольская больница Grandmed получила награду ESQR за достижения в области качества 2025 года в Дубае

справа: Онон Лхамсурэн и Уеэн Баттөр

CentralAsia (MNG) -

Монгольская больница Grandmed получила награду Gold Award ESQR Quality Achievements Award 2025 («Премия за достижения в области качества 2025»), которая состоялась в Дубае в отеле Dusit Thani Dubai 9 декабря 2025 года. Награду получили ОНОН Лхамсурэн, директор по политике и стратегии развития и Үеэн Баттөр.

Больница Grandmed получила награду в золотой категории 9 декабря 2025 года Quality Achievements Award 2025 («Премия за достижения в области качества 2025»), организованном Европейским обществом исследований качества (ESQR) в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Эта международная премия в области качества оценивает всесторонне следующие показатели:

✔ Качество медицинских услуг

✔ Системы управления и лидерство

✔ Устойчивое развитие

✔ Внедрение международных стандартов

В 2018 году больница Grandmed также получила награду в золотой категории Best Quality Leadership Award («Лучшее лидерство в области качества») в Лас-Вегасе, США.

Получение этой награды в этом году подтверждает стабильность и непрерывное развитие политики качества, управления и услуг больницы Grandmed на международном уровне.

ESQR — это швейцарская организация, которая способствует повышению осведомленности о качестве, отмечает лучшие практики, превосходство, лидерство, технологические инновации и достижения в области качества в организациях по всему миру.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения