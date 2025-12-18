Энергосистема Монголии подписала соглашение о параллельном подключении к энергосистеме Внутренней Монголии

Монгольская энергосистема получила одобрение технической комиссии на строительство распределительной станции «Зэс Оюу» напряжением 220 кВ, которая будет работать параллельно с энергосистемой Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ). В этом контексте 16 декабря представители соответствующих сторон подписали «Договор купли-продажи электроэнергии» и «Соглашение о координации диспетчеризации».

Подписание вышеупомянутых соглашений позволит подключиться к энергетической системе Автономного района Внутренняя Монголия и удовлетворить часть потребностей южного региона нашей страны.

В этом историческом событии приняли участие Чжан Хайфэн, председатель совета директоров компании «Энергетическая группа» (IMPC) Автономного района Внутренняя Монголия Китая, Ван Пэнфэй, председатель совета директоров компании «Международная энергетическая кооперация» (IMPIC), и Чойжилсурэн Баттогтох, министр энергетики Монголии. Также присутствовали Балжинням Гомборагчаа, исполнительный директор государственного общества с ограниченной ответственностью «Национальный диспетчерский центр», Дашдаваа Билэгт, исполнительный директор государственной компании «Национальная сеть передачи электроэнергии», и другие официальные лица.

В 21:30 30 декабря 1976 года энергосистема Монголии была подключена к российской энергосистеме и работает параллельно уже почти 50 лет.

Сегодняшнее мероприятие знаменует собой новый шаг в расширении нашего сотрудничества в энергетическом секторе с нашей южной соседней страной, что позволит повысить надежность и стабильность интегрированной энергосистемы.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

