В отдаленных районах Монголии планируется интенсифицировать обучение английскому языку

Преодоление барьеров: «Обучение английскому языку жителей отдаленных и малообеспеченных общин в Монголии»

Проект, финансируемый Великобританией, направлен на повышение уровня владения английским языком в отдаленных районах Монголии.

Посол Фиона Блайт подписала соглашение о предоставлении финансовой поддержки для второго этапа проекта «Преодоление языковых барьеров», финансируемого правительством Великобритании и реализуемого ЮНИСЕФ в Монголии в сотрудничестве с Министерством образования.

На церемонии подписания министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн подчеркнул, что первый этап проекта в значительной степени способствовал внедрению английского языка в качестве дополнительной программы, начиная с третьего класса общеобразовательных школ, начиная с 2025–2026 учебного года.

На первом этапе были обучены 326 учителей в аймаках Баян-Өлгий, Баянхонгор и Сухбаатар, охватив 12 000 учеников. В результате 39 процентов участвующих учителей повысили свой уровень владения английским языком, более 540 учеников присоединились к 15 англоязычным клубам в этих районах, а 126 цифровых устройств были доставлены в 26 школ для поддержки дистанционного обучения.

На втором этапе будут обучены 453 учителя в аймаках Архангай, Булган, Дундговь, Хэнтий и Хубсугул, что позволит обеспечить английским языком 20 000 сельских школьников. Новые учителя-наставники также пройдут обучение.

«Преодоление барьеров: охват отдаленных и неблагополучных сообществ посредством обучения английскому языку»: стартовал второй этап, расширяющийся на пять дополнительных аймаков и охватывающий 450 учителей и 20 000 детей.

