Бренд MonBeef начинает революционизировать монгольское производство мяса

Бренд MonBeef создает кластерную систему в сельскохозяйственном секторе и начинает внедрять инновации в производстве мяса.

На собственной ферме в сомоне Орхон, аймаке Сэлэнгэ, компания MonBeef выращивает телят в возрасте от 18 до 36 месяцев и молодых трехлетних коров в течение 100 дней под постоянным ветеринарным наблюдением и кормит их специально разработанными кормами, поставляя потребителям высококачественную говядину.

Компания развивает интенсивное животноводство, выращивая кормовые культуры на более чем 1600 гектарах из своих 3000 гектаров земли, полностью подготавливая траву и корма для животных и внедряя систему кормления травой в течение 100 дней.

Кластерная бизнес-модель

Бренд MonBeef создал интегрированную кластерную систему, включающую сельское хозяйство, фермы, мясоперерабатывающие заводы и сбыт, и начал внедрять реальные инновации в мясоперерабатывающую отрасль.

В этом контексте осенью 2025 года в Дархане будет построен и введен в эксплуатацию новый мясоперерабатывающий завод. Размещение фермы и завода на одной территории позволит:

обеспечить стабильный доход для животноводов,

обеспечить устойчивые закупки скота,

создать постоянные рабочие места в регионе,

предоставить возможности для скоординированного развития сельского хозяйства и животноводства.

Безотходные производственные решения

Новый мясоперерабатывающий завод оснащен специальным оборудованием для сушки крови и экскрементов животных, а также имеет собственное перерабатывающее оборудование. Завод MonBeef, способный очищать 70 м3 сточных вод и загрязняющих веществ в сутки, ставит перед собой амбициозную цель стать предприятием с нулевым уровнем отходов. Это передовое, экологически чистое предприятие, соответствующее международным стандартам, способное перерабатывать и упаковывать 6 тонн мяса в сутки и производить более 2000 тонн продукции в год.

Они постоянно поставляют своим клиентам и потребителям разнообразную говядину различных сортов, отвечающую стандартам качества и требованиям как для домашнего потребления, так и для корпоративных нужд.

