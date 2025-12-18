МОТ: Монголия наращивает добавленную стоимость в медном секторе и создает высококвалифицированные рабочие места

CentralAsia (MNG) -

В новом докладе Международной организации труда (МОТ) для Азии Монголия выделена как одна из стран с высоким уровнем занятости, относительно хорошей заработной платой и социальной защитой в цепочке поставок возобновляемой энергии и основных полезных ископаемых.

Согласно отчету, Монголия занимает 12-е место в мире по запасам меди и, как ожидается, к 2030 году станет четвертым по величине производителем меди в мире. В докладе также говорится, что на долю горнодобывающего сектора в настоящее время приходится 25 процентов валового внутреннего продукта страны, около 90 процентов экспорта и более 77 000 рабочих мест, что свидетельствует о том, что он остается ключевой опорой экономики.

Крупномасштабные проекты доминируют в производстве меди

Основная часть поставок меди в Монголию приходится на экспорт в виде руды и концентрата, однако крупные проекты, такие как Эрденетский комбинат и Ою-Толгой, составляют основную часть рынка, на их долю приходится около 90 процентов всего производства меди в стране. В докладе также подчеркивается, что такие заводы, как «Ачит Ихт» и «Эрдмин», производят медные катоды и повышают уровень внутренней переработки.

Заработная плата и социальное обеспечение здесь одни из самых высоких в регионе

Согласно исследованию МОТ, средняя заработная плата работников горнодобывающего сектора Монголии на 74 процента выше, чем в среднем по стране, а неформальная занятость составляет всего 2.5 процента. Это высокий уровень занятости по сравнению с другими странами региона.

Кроме того, большинство сотрудников имеют постоянные трудовые договоры и полностью охвачены социальным страхованием, что свидетельствует об относительно стабильных условиях труда в медеплавильной промышленности.

Там, где наблюдается смещение в сторону последующих сегментов, таких как переработка никеля и производство аккумуляторов для электромобилей в Индонезии и Монголии, работники получают выгоду от значительно улучшенных условий труда, включая более высокую заработную плату, официальную занятость и лучшую социальную защиту.

«В условиях стремительного роста спроса на критически важные полезные ископаемые мы не должны упускать из виду работников, которые делают этот переход возможным на всех уровнях цепочки поставок. Правительства, работодатели и профсоюзы играют важнейшую роль в обеспечении того, чтобы переход к чистой энергии обеспечил достойные, безопасные и устойчивые рабочие места», — заявил Туомо Поутиайнен, заместитель директора МОТ по Азии и Тихоокеанскому региону.

Уровень гарантий занятости и прав членов профсоюза относительно высок

В отчете говорится, что крупные монгольские медедобывающие компании имеют официальные правила охраны труда и техники безопасности, специализированные подразделения и ежедневные инструкции. Членство в профсоюзах составляет 65–94 процента, что создает возможности для эффективного осуществления коллективных переговоров. Однако исследователи предупредили, что в отношении расчета сверхурочных и базовой заработной платы сохраняются юридические неясности.

«В условиях стремительного роста спроса на критически важные полезные ископаемые мы не должны забывать о работниках, которые обеспечивают этот переход на всех уровнях цепочки поставок», — заявил Туомо Поутиайнен, заместитель директора МОТ по Азии и Тихоокеанскому региону.

Для того чтобы рост возобновляемой энергетики и цепочек поставок критически важных минералов привел к обеспечению достойных условий труда для всех, МОТ призывает к более строгому применению международных стандартов труда, принятию мер по борьбе с сохраняющейся неформальной занятостью, инклюзивному повышению квалификации, а также укреплению управления и обеспечению соблюдения трудовых прав и условий труда во всем регионе.

Положительные примеры и прогресс в политике

МОТ высоко оценила Монголию за ратификацию международных конвенций по безопасности в горнодобывающей промышленности и улучшение трудовых стандартов, назвав это положительным примером. Например, в 2024 году Верховный суд вынес решение о правильности расчета сверхурочных выплат на Оюу-Толгои, и средняя базовая заработная плата сотрудников увеличилась на $200, что было расценено как реальное улучшение.

В докладе говорится, что Монголия — страна, обладающая потенциалом для постепенного отхода от модели, ориентированной на экспорт сырья в медном секторе, и создания более качественных рабочих мест и устойчивых доходов за счет внутренней переработки и создания добавленной стоимости.

Однако МОТ пришла к выводу, что необходимы дальнейшие политические реформы по некоторым вопросам, таким как гендерное равенство, прозрачность и трудовые отношения.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения