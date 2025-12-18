Промышленное производство Монголии выросло на 1.6% за первые 11 месяцев 2025 года

По данным Национального статистического управления Монголии, опубликованным в среду, промышленное производство страны за первые 11 месяцев 2025 года выросло на 1.6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным ведомства, объем промышленного производства за период с января по ноябрь составил ₮47.1 трлн (около $13.2 млрд).

Рост промышленного производства Монголии на 1.6% за 11 месяцев 2025 года отражает восстановление экономики страны, главным образом благодаря горнодобывающей промышленности, которая лидирует, но при этом остаются риски, связанные с высокой зависимостью от экспорта сырья. Увеличение производства наблюдается в первом квартале 2025 года (до +17%), но в первые пять месяцев были и спады (до -0.6%), в то время как крупные проекты, как Оюу-Толгой, наращивают объемы, поддерживая экономический рост в целом, несмотря на прогнозы снижения роста ВВП во второй половине года.

Уголь, медная руда и концентрат составляют 40.9 процента экспорта в Китай, в то время как необработанное или частично обработанное золото составляет 99.5 процента экспорта в Швейцарию.

ВВП (рассчитанный по текущим ценам и методу производства на основе предварительных результатов) достиг ₮60.1 трлн за первые девять месяцев 2025 года, что на 4.7 (8.5%) трлн тугриков больше по сравнению с первыми девятью месяцами предыдущего года. Это обусловлено увеличением добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе на ₮2.1 (43.2%) трлн и ростом добавленной стоимости в секторе услуг на ₮3.1 (12.2%) трлн.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

