США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

CentralAsia (CA) - Правительство США одобрило продажу Тайваню нескольких пакетов вооружений общей оценочной стоимостью $11,1 млрд. Об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

По данным издания, речь идёт о восьми пакетах вооружений, в которые вошли самоходные гаубицы M109A7, реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты, а также противотанковые системы FGM-148 Javelin.

Отмечается, что это уже второе объявление о продаже оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом.

Тайвань находится под управлением собственной администрации с 1949 года, когда на остров отступили силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одним из регионов КНР — эту позицию поддерживает большинство стран мира, включая Россию.

США разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году, установив их с КНР. При этом Вашингтон официально придерживается политики «одного Китая», но продолжает поддерживать контакты с тайваньской администрацией и поставлять острову вооружения. По оценкам китайской стороны, за последние годы общий объём американских военных поставок Тайваню превысил $70 млрд.