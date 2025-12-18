Трамп требует $10 миллиардов от BBC

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подал многомиллиардный иск против британской медиакомпании BBC, обвинив её во вмешательстве в американские выборы и клевете. Об этом сообщают мировые СМИ.

Иск на сумму $10 млрд (около €8,5 млрд) был подан в понедельник, 15 декабря, в суд штата Флорида. Ранее представители Трампа допускали, что сумма иска может составить от $1 млрд до $5 млрд, однако в итоге требования были увеличены.

Поводом для судебного разбирательства стал выпуск программы Panorama на BBC, в котором использовался смонтированный фрагмент речи Трампа от 6 января 2021 года. Передача вышла незадолго до президентских выборов в ноябре 2024 года, на которых Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

В иске утверждается, что BBC представила высказывания Трампа в искажённом контексте, создав «ложный, клеветнический, вводящий в заблуждение и подстрекательский» образ. По версии Трампа, медиакомпания сознательно вмешивалась в избирательный процесс, стремясь повлиять на его исход.

Речь идёт о событиях 6 января 2021 года, когда после выступления Трампа его сторонники штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне, где проходило утверждение итогов выборов 2020 года. BBC использовала в программе фрагменты из разных частей речи, смонтировав их в единый видеоряд.

Ранее BBC признала, что монтаж мог создать впечатление, будто речь представляет собой цельный фрагмент, и принесла извинения. Компания также заявила, что выпуск больше не будет транслироваться, однако отказалась выплачивать компенсацию, указав на отсутствие оснований для иска о клевете.

Как отмечают мировые СМИ, это не первый судебный конфликт Трампа с медиакомпаниями. Ранее он подавал иски против CBS, ABC и The New York Times, а также вступал в публичные споры с рядом крупных медиа и их владельцами. Критики считают подобные действия попыткой давления на прессу, тогда как сторонники Трампа называют их защитой от распространения недостоверной информации.