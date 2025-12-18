Узбекистан начал поставки электроэнергии в Таджикистан на фоне энергодефицита

CentralAsia (UZ) - Узбекистан начал поставки электроэнергии в Таджикистан, который столкнулся с острым энергодефицитом и ограничениями в подаче света населению. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на данные Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана и официальные заявления узбекской стороны.

По информации ведомства, в настоящее время Таджикистан получает из Узбекистана до 2 млн кВт⋅ч электроэнергии в сутки. Объёмы поставок могут быть увеличены по мере расширения экспортных возможностей энергосистемы Узбекистана.

Также достигнуты предварительные договорённости на уровне министров энергетики о возможных поставках электроэнергии из Казахстана и Туркменистана. Предполагается, что транзит будет осуществляться через территорию Узбекистана. Сейчас стороны прорабатывают технические параметры и вопросы пропускной способности энергосистемы.

В Минэнерго Таджикистана отметили, что страна имеет выход на внешние энергорынки только через энергосистему Узбекистана по линии электропередачи 500 кВ «Регар — Гузар». Возможности транзита могут быть расширены после возобновления параллельной работы таджикской энергосистемы в рамках Объединённой энергосистемы Центральной Азии. Полноценное подключение Таджикистана к региональному энергокольцу ожидается в первом квартале 2026 года.

С конца сентября в Таджикистане действуют ограничения на подачу электроэнергии, которые были ужесточены в конце ноября. В большинстве регионов, за исключением Душанбе, население получает свет в ограниченном режиме. По официальным данным, электричество подаётся утром и вечером, однако жители регионов утверждают, что фактическое время подачи составляет около двух часов в сутки.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что ввод новых мощностей позволил стране в 2025 году перейти к чистому экспорту электроэнергии. Поставки в Кыргызстан и Таджикистан, по его словам, помогают снизить риски, связанные с маловодьем. Всего Узбекистан планирует направить соседним странам около 2,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

По данным Национального комитета по статистике, за январь–октябрь Узбекистан экспортировал электроэнергию на $129,7 млн, что на 58,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём импорта при этом сократился на 13,7% — до $88,6 млн.