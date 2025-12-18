В Ростове погибли два моряка после атаки беспилотников

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на порт Ростова-на-Дону погибли два члена экипажа грузового судна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, судно загорелось после налёта БПЛА. В результате происшествия погибли два человека, ещё трое получили ранения. Возникший пожар был оперативно ликвидирован, его площадь составила около 20 квадратных метров.

Кроме порта, беспилотники атаковали строящийся многоэтажный жилой дом в западной части Ростова-на-Дону. По данным губернатора, в этом случае обошлось без пострадавших.

Атакам также подвергся город Батайск, где ранения получили семь человек. Один из пострадавших скончался после доставки в медицинское учреждение. В ночь на тот же день был нанесён удар и по Таганрогу, однако информация о последствиях атаки в этом городе не уточняется.

На местах происшествий работают экстренные службы, проводится оценка ущерба и выяснение обстоятельств произошедшего.