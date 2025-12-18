МИД Таджикистана вызвал посла России из-за убийства школьника в Подмосковье

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан решительно осудило нападение на почве национальной ненависти на гражданина Таджикистана — учащегося 4-го класса Успенской средней школы посёлка Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области.

Инцидент произошёл 16 декабря 2025 года в здании школы. В результате нападения несовершеннолетний гражданин Таджикистана Алиев Кобилджон скончался на месте.

В МИД Таджикистана выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего ребёнка.

В связи с произошедшим посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Сергей Григорьев был вызван в МИД Таджикистана, где ему вручили ноту с требованием провести незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование трагического инцидента, а также привлечь всех причастных лиц к ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации поручено находиться в постоянном контакте с родственниками погибшего и взять данный вопрос на особый контроль.

