В Камбодже сообщили о гибели 18 человек в пограничном конфликте с Таиландом

CentralAsia (KZ) - В результате обострения пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом погибли 18 граждан Камбоджи. Об этом говорится в докладе Министерства внутренних дел Камбоджи, который приводит газета Khmer Times.

По данным ведомства, с 7 декабря жертвами боевых действий стали 18 мирных жителей. Кроме того, 78 человек получили ранения, а более 450 тысяч жителей приграничных провинций были вынуждены покинуть свои дома. В докладе также отмечается, что в ходе конфликта были повреждены и уничтожены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древние храмы и другие объекты культурного и религиозного значения, а также элементы гражданской инфраструктуры — жилые дома, школы, больницы, гостиницы, административные здания и мосты.

Вооружённые столкновения на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря с применением стрелкового оружия. В Министерстве обороны Камбоджи заявили, что тайские вооружённые силы в течение нескольких дней осуществляли провокационные действия в приграничных районах, после чего начали атаки на камбоджийские позиции.

В свою очередь армия Таиланда утверждает, что камбоджийская сторона первой начала артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. По версии Бангкока, в ответ таиландские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи с целью установления контроля над ключевыми районами и нанесения ущерба противнику.

