Президент Узбекистана отбыл в Японию с официальным визитом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 декабря отбыл в Японию с официальным визитом по приглашению премьер-министра страны Санаэ Такаичи. Об этом сообщается на сайте главы узбекского государства.

В соответствии с программой пребывания в городе Токио предусматривается проведение ряда двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.

В фокусе внимания вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-японских отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества.

Президент Узбекистана также примет участие в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония».