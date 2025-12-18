Президент Узбекистана отбыл в Японию с официальным визитом
- Узбекистан, политика
- 17:27, 18 декабря 2025
- Просмотров: 193
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 декабря отбыл в Японию с официальным визитом по приглашению премьер-министра страны Санаэ Такаичи. Об этом сообщается на сайте главы узбекского государства.
В соответствии с программой пребывания в городе Токио предусматривается проведение ряда двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.
В фокусе внимания вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-японских отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества.
Президент Узбекистана также примет участие в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.