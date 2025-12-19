Монголия готовится ко второй крупной приватизации со времен демократической революции

CentralAsia (MNG) -

Кабмин принял решение представить в парламент проект постановления о порядке осуществления открытой и прозрачной торговли акциями государственных компаний и юридических лиц в Монголии на фондовой бирже, аукционных продаж, а также реструктуризации и ликвидации государственных компаний в 2026-2028 годах. Правительство сосредоточено на создании возможностей для экономической свободы как для граждан, так и для частного сектора.

Сегодня в Монголии действуют более 100 государственных компаний. К ним относятся некоторые государственные компании, работающие в секторах, имеющих решающее значение для национальной безопасности и стратегического значения, которые не будут подлежать приватизации. Однако акции других государственных компаний будут публично торговаться, и их акции будут продаваться на фондовой бирже. Часть из них также будет продана на аукционе.

Проект государственной политики включает предложения о продаже 10-66 процентов государственных акций в 18 государственных компаниях и отраслях, работающих в сферах авиации, энергетики, финансов, горнодобывающей промышленности, страхования и некоторых видах торговли, посредством публичного размещения акций на фондовой бирже и преобразовании их в открытые акционерные общества, продаже всех акций в восьми государственных компаниях, а также слиянии, объединении и реструктуризации семи государственных компаний и отраслей. Также планируется предложить населению определенный процент акций еще шести государственных компаний и продать все акции пяти государственных компаний.

«Для эффективной организации приватизации целесообразно сначала изучить вопрос торговли и реструктуризации акций следующих 33 компаний на фондовой бирже с целью привлечения инвестиций и преобразования их в открытые акционерные общества путем выпуска дополнительных акций, а также определить основные направления определения методов и принципов приватизации», — заявил управляющий делами Правительства Бямбацогт Сандаг.

Следующие компании предлагают дополнительные акции для привлечения инвестиций, преобразования в публичные акционерные общества и размещения своих акций на фондовой бирже:

1. АО «Telecom Mongolia»;

2. ООО «Сельскохозяйственная биржа»;

3. АО «Национальное перестрахование»;

4. АО «Монгольская фондовая биржа»;

5. ООО «Сельскохозяйственная корпорация»;

6. АО «МIAT»;

7. АО «Төрийн банк»;

8. АО «Эрдэнэс Таван Толгой»;

9. АО ГОК «Эрдэнэт»;

10. АО «Эрдэнэс критикал минералс»;

11. АО «ТЭЦ III»;

12. АО «ТЭЦ IV»;

13. АО «ТЭЦ Эрдэнэт»;

14. АО «Дорнодская региональная энергетическая система»;

15. АО «ТЭЦ Дархан»;

16. АО «ТЭЦ Амгалан»;

17. АО «Шивээ-Овоо»;

18. АО «Багануур»

Продажа и торговля акциями государственного сектора на фондовой бирже:

1. АО «Дулаан Шарын Гол»;

2. АО «Цемент Шохой»

3. АО «Монгол Шуудан»

4. АО «ТЭС Багануур»;

5. АО «ТЭС Налайх»;

6. АО «ТЭС Хубсугул»;

7. АО «ТЭС Ховд»;

8. АО «Улаангомская ТЭЦ II»;

Реорганизация, ликвидация, слияние и структурные изменения государственных юридических лиц:

1. ООО «Эрдэнэс Монгол»;

2. ГП «Национальная сеть передачи электроэнергии»

3. ГП «Улан-Баторская сеть распределения электроэнергии»;

4. ГП «Национальный парк информационных технологий»

5. АО «Автоимпекс»

6. ООО «Центрально-региональный технологический комплекс пищевой и легкой промышленности»;

7. ГП «Комплекс дорожно-ремонтных работ»

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения