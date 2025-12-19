Еще один монгольский метал-рок на мировой сцене после The HU. Видео

Монгольская метал-рок группа UUHAI подписала свой первый международный контракт с лейблом Napalm Records и выпустила свой новый альбом «Uuhai» 6 ноября 2025 года.

👀 Кто они?

UUHAI — это группа из 7 участников, чья музыка сочетает в себе мировой рок с признанными ЮНЕСКО культурными традициями монгольского горлового пения - хөөмий, протяжной песни и игры на морин хуур (на скрипке с головой лошади), создавая уникальное монгольское фолк-метал звучание.

🆕 Альбом выйдет 9 января

После вирусного успеха своего первого сингла «Khar Khulz», набравшего 7.2 миллиона просмотров на YouTube, группа UUHAI готовится к выпуску своего долгожданного дебютного альбома «Human Herds» 9 января 2026 года. Первый сингл альбома, одноименная композиция «Uuhai», отражает сочетание традиционной монгольской музыки с энергичным рок-металом.

🎚️ Помимо альбома, в 2026 году UUHAI проведут 31 концерт в 9 европейских странах в рамках фестиваля Motocular, представив свои мощные живые выступления поклонникам по всему континенту.

🤴 Легенды монгольского фолк-метал-рока

Когда речь заходит о монгольском метал-роке, первой на ум приходит группа The HU. Созданная в 2016 году, она стала пионером хунну-рока — жанра, сочетающего традиционные монгольские инструменты с хэви-металом, и привлекающего аудиторию по всему миру. Сегодня у группы The HU 1.3 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify и 1.7 миллиона подписчиков на YouTube, что создает предпосылки для расширения присутствия Монголии на международной рок-метал сцене для таких групп, как UUHAI.

Наконец-то… монгольский метал-рок привлекает внимание всего мира. Сочетание монгольского хөөмий или глубокого горлового пения и хэви-метала стало визитной карточкой таких групп, как The Hu и UUHAI, и может заложить основу для появления на мировой сцене еще большего числа монгольских исполнителей.

«Napalm Records» — австрийская звукозаписывающая компания, специализирующаяся на андерграундной метал- и готической музыке; основана в 1992 году Маркусом Ридлером (Marcus Riedler) в Айзенэрце. У Napalm имеется собственное издательство «Iron Avantgarde Publishing».

Первоначально Napalm сосредоточился на блэк-метал-группах, таких как Abigor и Summoning, и на фолк-метал-группах, таких как Falkenbach и Vintersorg. Позже лейбл расширил свой список, добавив группы готик-метала, симфо-метала, пауэр-метала, дум-метала, металкора и ню-метала, а также стоунер-рок-группы Monster Magnet, Karma to Burn и Brant Bjork и даже фолк-группы, такие как Ye Banished Privateers.

В ноябре 2020 года Napalm приобрела немецкий звукозаписывающий лейбл SPV GmbH.

