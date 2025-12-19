Монголия входит в число наиболее развитых стран Азии в области водной безопасности

CentralAsia (MNG) -

Более 60 процентов населения Азии и Тихоокеанского региона, около 2.7 миллиарда человек, за последние 12 лет избавились от крайней нехватки воды. Однако, согласно новому отчету Азиатского банка развития (АБР), ухудшение состояния экосистем, климатические риски и нехватка финансирования инвестиций в водные ресурсы угрожают вновь погрузить миллиарды людей в водонепроницаемую среду.

В докладе «Перспективы развития водных ресурсов Азии до 2025 года», опубликованном 8 декабря 2025 года, оценивается водная безопасность в Азии и Тихоокеанском регионе на основе анализа 50 экономик по пяти параметрам: доступ к чистой воде и санитарии для населения, проживающего в деревнях и городах; наличие воды для ключевых секторов экономики, таких как сельское хозяйство; состояние рек и других природных экосистем; и меры защиты от засух, наводнений и других стихийных бедствий, связанных с водой.

Восточная Азия, в которую входят две страны, Китайская Народная Республика и Монголия, продемонстрировала значительный общий прогресс в обеспечении водной безопасности, зафиксировав одни из самых высоких показателей в Азии и Тихоокеанском регионе в период с 2013 по 2025 год. Восточная Азия также в настоящее время занимает первое место по показателям безопасности водоснабжения городов.

Несмотря на эти существенные достижения, особенно в сфере управления и инфраструктуры, регион сталкивается с проблемами, в частности, в поддержании чистоты окружающей среды. В отношении экологической безопасности водных ресурсов страны Восточной Азии продемонстрировали снижение показателей Индекса состояния водосборных бассейнов и водных систем (CASCI) (экологические условия). Этот спад связан с постоянным давлением со стороны быстрого развития, интенсивного землепользования и высокой плотности населения. Однако этот экологический спад был компенсирован стабилизацией или улучшением показателей Индекса экологического управления (EGI).

Монголия расширила свои наземные охраняемые территории, что способствовало стабилизации общих показателей экологической водной безопасности. Кроме того, показатель инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены (Water, Sanitation, and Hygiene — WASH) в стране удвоился — с 2,0 в 2013 году до 4,0 в 2025 году. Это означает, что Монголия перешла от ситуации, когда значительная часть сельского населения не имела даже самых элементарных услуг, к ситуации, когда большинство домохозяйств теперь имеют базовый доступ к воде, канализации и гигиене. Однако повышение уровня и качества обслуживания по-прежнему ограничено. Только 16 процентов сельских жителей имеют доступ к безопасной питьевой воде, менее 9 процентов имеют водопровод, а 15 процентов по-прежнему практикуют открытую дефекацию.

Несмотря на эти недостатки, показатель здоровья населения Монголии достиг 7.7, что свидетельствует о том, что целенаправленные мероприятия, такие как санитарная помощь в сельской местности и санитарно-гигиеническое просвещение, могут способствовать снижению бремени болезней. Ключевые ограничения связаны с географическими и климатическими условиями. Суровые зимы и ограниченное отопление, особенно в Монголии, затрудняют предоставление традиционных услуг водоснабжения, санитарии и гигиены, особенно в сельских и кочевых районах, подчеркивается в докладе.

«История водных ресурсов Азии — это история двух реальностей: монументальные достижения в области водной безопасности сочетаются с растущими рисками, которые могут подорвать этот прогресс», — заявил старший директор Азиатского банка развития по водным ресурсам и городскому развитию Норио Сайто. «Без обеспечения водной безопасности развитие невозможно. Этот доклад показывает, что нам необходимо срочно принять меры для восстановления здоровья экосистем, повышения устойчивости, улучшения управления водными ресурсами и внедрения инновационных финансовых инструментов для обеспечения долгосрочной водной безопасности, особенно для наиболее нуждающихся сообществ».

Болота, пруды, реки, водоносные горизонты и леса, обеспечивающие долгосрочную водную безопасность, быстро приходят в упадок. Экстремальные погодные явления, такие как штормовые нагоны, повышение уровня моря и проникновение соленой воды, угрожают региону, на который уже приходится 41 процент всех наводнений в мире.

По оценкам AWDO, для удовлетворения потребностей региона в водоснабжении, санитарии и гигиене (WASH) потребуется $4 трлн до 2040 года, или $250 млрд в год. В докладе отмечается, что прогресс может быть устойчивым, если природа будет защищена и интегрирована в водные системы посредством национального мониторинга состояния рек, более жесткого контроля за загрязнением и лучшей защиты водосборных бассейнов. Более сильные системы управления, в которых приоритет отдается предотвращению, повысят устойчивость к изменению климата, а системы водоснабжения будут более эффективными, если субнациональным органам будут предоставлены ресурсы и полномочия для управления ими.

В докладе отмечается, что текущие расходы на инфраструктуру водоснабжения, санитарии и гигиены покрывают менее 40 процентов от предполагаемых $250 млрд, необходимых ежегодно, что приводит к ежегодному дефициту в размере более $150 млрд. Для устранения этого разрыва необходимо более эффективно использовать финансовые ресурсы, в том числе за счет смешанного финансирования, которое объединяет государственные и частные ресурсы для снижения проектных рисков и мобилизации частного капитала. Повышение эффективности и финансовой устойчивости водного сектора также может привлечь частные инвестиции.

В этом году Азиатский банк развития (АБР) подготовил доклад AWDO в партнерстве с Оксфордским университетом, Международным институтом управления водными ресурсами, Квинслендским университетом, Международным центром по управлению водными опасностями и рисками, Глобальным водным партнерством, Международным водным центром, Университетом Гриффита и Делфтским институтом водного образования IHE. Азиатский банк развития опубликовал пять изданий этого отчета с 2007 года.

Однако Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что Монголия сталкивается с растущим давлением на свои водные ресурсы из-за увеличения спроса, изменения климата и истощения подземных вод. Для решения этих проблем в рамках Национального диалога по водным ресурсам были изучены подходы к улучшению управления спросом на воду, а также способы его поддержки посредством финансового и инвестиционного планирования, совершенствования информационных систем в области водных ресурсов и развития человеческих ресурсов.

Водная безопасность является критически важным вопросом для Монголии, лежащим в основе экономического роста и устойчивого развития. Примерно 40% экономики страны зависит от водоемких секторов, включая горнодобывающую промышленность, текстильное производство и сельское хозяйство. Однако Монголия сталкивается с растущим давлением на свои водные ресурсы из-за увеличения спроса, изменения климата, истощения водоносных горизонтов и загрязнения. Подземные воды остаются основным источником воды в стране, но их доступность снижается, особенно в регионах с высоким спросом, таких как Улан-Батор, Южная пустыня Гоби и ключевые сельскохозяйственные и животноводческие районы. Текущие прогнозы показывают, что спрос на воду в Монголии превысит доступное предложение к 2040 году или раньше, если не будут приняты соответствующие меры.

