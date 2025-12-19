Сбережения в монгольских тугриках увеличились до ₮3.7 трлн (около $1.04 млрд)

К концу ноября этого года денежная масса достигла ₮45.8 трлн (около $13 млрд). Это на 10.5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Департамент экономической статистики Национального статистического управления.

Это произошло главным образом из-за увеличения сбережений в тугриках до ₮3.7 трлн (около $1.04 млрд). Из них 84.6 процента составляют сбережения граждан.

На конец ноября 2025 года сбережения в национальной валюте достигли ₮24.7 трлн (около $7 млрд), что на ₮3.7 (17.4%) трлн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на ₮747.5 (3,1%) млрд больше, чем в предыдущем месяце. Из общего объема депозитов в национальной валюте ₮20.9 трлн (около $5.9 млрд) (84,6%) приходилось на физических лиц, а ₮3.8 трлн (около $1.6 млрд) (15.4%) — на предприятия и организации.

Сбережения в иностранной валюте увеличились на 19.4 процента в годовом исчислении. Наличные деньги в обращении также показали лучшие результаты, увеличившись на 5.4 процента.

Объем валютных депозитов достиг ₮5.4 трлн (около $1.5 млрд), что на ₮879.3 (19.4%) млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на ₮65.3 (1.2%) млрд меньше, чем в предыдущем месяце.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

