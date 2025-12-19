The MongolZ: вопреки всем прогнозам, доминирует в CS2 по всему миру, – Asia Gaming Briefings

CentralAsia (MNG) -

Здесь представлена ​​вся история монгольской команды, подобной фениксу, восстающему из пепла. Наконец, в конце 2022 года последние игроки покинули команду, и The MongolZ фактически прекратила свое существование. 2023: Возрождение The MongolZ из пепла...

За последние три года команда CS2, The MongolZ, возродилась из пепла, выиграла несколько крупных турниров, завоевала серебряную медаль на крупном соревновании и поднялась на вершину мирового киберспорта.

Как команде из страны с населением всего 3.5 миллиона человек удалось так быстро обойти самых известных игроков из гораздо более развитых киберспортивных регионов?

Назад в прошлое

История The MongolZ началась в 2013 году, когда Тувшинбилэг «oroitsonboroo» Лхагвасурэн решил создать киберспортивную организацию, которая стала бы домом для лучших игроков Монголии. В то время самой популярной киберспортивной дисциплиной в стране была Dota 2, поэтому первый состав организации был сформирован вокруг этой игры.

Два года спустя группа The MongolZ также сформировала линейку игр по Counter-Strike – самому популярному развлечению среди подростков в интернет-кафе Улан-Батора. В число основателей вошли Энхтайван «Machinegun» Лхагва, Тэмуулэн «Zilkenberg» Баттулга и Эрдэнэдалай «maaRaa» Баянбат, нынешний тренер команды.

Первым значительным достижением команды стала победа на турнире Intel Extreme Masters X Taipei в 2016 году. Затем последовала еще одна победа на ASUS ROG Masters 2016 и несколько других соревнований, но общие результаты оказались недостаточно высокими, чтобы обеспечить стабильное место среди лучших команд.

Одной из главных проблем было отсутствие поддержки со стороны правительства и спонсоров. У игроков не было ресурсов для надлежащей подготовки, а получение виз для участия в международных турнирах постоянно представляло собой проблему. Чтобы исправить ситуацию, руководство неоднократно перестраивало состав команды и безуспешно обращалось за помощью.

Наконец, в конце 2022 года последние игроки покинули команду, и The MongolZ фактически прекратила свое существование.

2023: Возрождение The MongolZ из пепла

На этом история The MongolZ могла бы и закончиться. К счастью, ситуация с поддержкой киберспорта в Монголии улучшилась, и в стране появилось новое поколение киберспортсменов, готовых покорять самые высокие уровни.

В начале года одним из сильнейших составов по CS в стране была команда IHC Esports, в состав которой входили Гарьдмагнай «bLitz» Бямбасурэн, Содбаяр «Techno4K» Мөнхболд, Баатархуу «Bart4k» Батболд, Тувшинтөгс «Annihilation» Нямдорж и Чингуун «hasteka» Баярмаа. Команда завершила азиатскую квалификацию к BLAST.tv Paris Major 2023 и готовилась побороться за место на Asia-Pacific RMR.

Стремясь стать лучшей командой в Азии, игроки решили начать все с чистого листа. 3 апреля 2023 года весь состав команды, включая тренера Эрдэнэдалая «maaRaa» Баянбата, покинул IHC Esports и приобрел права на название The MongolZ.

Международный бренд 1xBet, ранее спонсировавший IHC Esports, поверил в новый проект и стал официальным партнером молодой команды. Поддержка 1xBet, обладающей богатым опытом в киберспорте, помогла игрокам встать на ноги, предоставив возможность развиваться и тренироваться в Европе в лучших тренировочных лагерях вместе с ведущими командами.

2023: Группа The MongolZ пробилась в Топ-20

Поскольку состав команды остался прежним, организатор турнира разрешил The MongolZ заменить IHC Esports в азиатской квалификации к BLAST.tv Paris Major 2023. Всего через неделю после ребрендинга команда завершила работу и отправилась в столицу Франции на свое первое крупное мероприятие! Выступление команды The MongolZ не было выдающимся – всего одна победа на групповом этапе, 20-22 место в турнирной таблице. Однако полученный опыт оказался бесценным.

В мае 2023 года из команды исключили двух игроков из-за плохих результатов. Bart4k регулярно получал самые низкие оценки, а ANNIHILATION не отличалась стабильностью.

Баатархуу «Bart4k» Батболд был заменен своим младшим братом, Аюушем «mzinho» Батболдом, которому на тот момент было всего 15 лет – неопытным, но очень перспективным игроком. Позже улыбающийся подросток признался, что увлекся киберспортом благодаря своей бабушке. В 12 лет он очень хотел играть в Counter-Strike, но не мог позволить себе компьютер. Он буквально умолял свою семью о помощи, и в итоге именно его бабушка взяла кредит для пенсионеров, чтобы купить ему игровой компьютер.

Команда пригласила Өсөхбаяра «910» Банзрагча занять место основного снайпера. К тому времени он уже начал блистать в составе Clutch Gaming. Его путь в киберспорт был не менее сложным – он начинал как игрок в Dota 2, добился определённых успехов, но в итоге решил перейти на Counter-Strike. В начале своей карьеры Өсөхбаяр жил в Дархане, в 200 км от Улан-Батора, где проводились региональные турниры. Часто он мог позволить себе только билет в один конец до столицы, надеясь выиграть достаточно денег, чтобы вернуться домой.

В сентябре 2023 года самый старший игрок команды, Чингуун «hasteka» Баярмаа, покинул состав. В 25 лет он перестал чувствовать себя комфортно в таком молодом составе и решил освободить место для следующего поколения. Его место тут же занял 17-летний стрелок Азбаяр «Senzu» Мөнхболд из команды NKT.

Примечательно, что почти все игроки знали друг друга задолго до того, как присоединились к The MongolZ, и не только благодаря региональным киберспортивным мероприятиям. В какой-то момент bLitz и Techno4K соревновались друг с другом на юношеском чемпионате Монголии по шахматам, а mzinho и Senzu дружат с раннего детства.

Первый соревновательный год команда, как и ожидалось, посвятила оттачиванию сыгранности и поиску эффективных стратегий, поэтому их рейтинг колебался с 19-го места в августе до 50-го в ноябре. Тем не менее, к концу 2023 года The MongolZ прочно закрепился примерно на 20-м месте в рейтинге HLTV и больше не испытывал существенных спадов.

2024: дебют группы The MongolZ в Топ-10

В начале 2024 года компания Valve, разработчик Counter-Strike, запустила собственную официальную систему рейтинга команд. С этого момента организаторы турниров начали рассылать приглашения на основе глобального рейтинга Valve (VRS). В этой новой системе The MongolZ сразу же занял относительно высокое 25-е место.

Предыдущий год стал одним из самых успешных для The MongolZ. Команда одержала победу на нескольких международных турнирах, включая eXTREMESLAND 2023, MESA Nomadic Masters Spring 2024, YaLLa Compass 2024 и Thunderpick World Championship 2024.

Монгольская команда также прошла квалификацию на оба главных турнира сезона, заняв 15-е место на PGL Major Copenhagen 2024 и 5-е место на Perfect World Shanghai Major 2024.

В преддверии второй крупной ставки в 2024 году компания 1xBet Mongol решила поддержать своих партнеров, создав в центре столицы Монголии яркую фреску, посвященную The MongolZ. Теперь каждый житель Улан-Батора может увидеть полный состав группы, изображенный в уникальном мультяшном стиле, на стене здания рядом со статуей The Beatles.

Общая сумма призовых денег, заработанных в 2024 году, превысила 1 миллион долларов, что позволило команде The MongolZ войти в пятерку самых финансово успешных команд сезона, после NAVI ($1.6 млн), Team Spirit ($1.4 млн) и G2 Esports ($1.2 млн).

Совокупный эффект от их сильных выступлений на протяжении всего 2024 года позволил команде впервые в июле войти в десятку лучших. Они завершили сезон на 4-м месте в рейтинге Valve и на 7-м месте в рейтинге HLTV.

2025: The MongolZ становятся лучшей в мире командой по CS2

В 2025 году The MongolZ из группы, получившей известность лишь на национальном уровне, превратилась в мировую звезду киберспорта. Официально включенная в состав национальной сборной Монголии в феврале, команда позже порадовала болельщиков в Улан-Баторе показательным матчем против своих предшественников 2016 года, где ветеран Zilkenberg произвел впечатление, несмотря на победу более молодого состава.

Хотя в начале сезона им было трудно завоевать титулы, благодаря стабильной игре к маю команда The MongolZ вошла в пятерку лучших на HLTV. Их прорыв произошёл на турнире BLAST.tv Austin Major, где они победили FaZe Clan и paiN Gaming, выйдя в гранд-финал против сильной команды Vitality. Несмотря на героические усилия и поддержку по всей стране в 3 часа ночи по местному времени, им не удалось завоевать серебро — лучший результат среди азиатских команд в истории Counter-Strike — и подняться на 3-е место в рейтинге HLTV.

К осени команда The MongolZ добилась значительных успехов, завоевав, в том числе, золото на чемпионате мира по киберспорту 2025 года. 29 сентября они заняли первое место в рейтингах HLTV и Valve, официально став лучшей командой по CS2 в мире.

Будучи ещё молодой командой, The MongolZ сейчас является лучшим в Азии, и им осталось осуществить одну мечту: выиграть Counter-Strike Major.

Автор: Редакция AGBrief (Редакционная команда AGBrief состоит из авторов, проживающих по всему миру и связанных с Asia Gaming Brief. Они активно участвуют в проверке источников наших новостей, обеспечивая их надежность и точность для наших читателей).

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения