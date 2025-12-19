Депутаты Великого Государственного Хурала вместе отметили День благодарения в посольстве США

член правительства Монголии, заместитель премьер-министра Ганхуяг Хассуурь

CentralAsia (MNG) -

«Сегодня было приятно принять членов Великого Государственного Хурала на традиционном ужине в честь Дня благодарения», — написал посол Ричард Буанган 18 декабря на своей странице X.

посол Ричард Буанган

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке парламентской и многопартийной демократии в Монголии и сотрудничеству с парламентом в целях обеспечения безопасности и экономического процветания для народов обеих стран».

На традиционном ужине в честь Дня благодарения присутствовали член правительства Монголии, заместитель премьер-министра Ганхуяг Хассуурь, депутаты парламента Монголии Цогтбаатар Дамдин, Амарсайхан Сайнбуян, Ундраа Агваанлувсан, Цогтбаатар Даваа и многие другие.

Традиционный ужин в честь Дня благодарения – это обильное застолье с центральным блюдом фаршированной запеченной индейкой, которая подается с густой подливкой (грейви), воздушным картофельным пюре, клюквенным соусом и запеканкой из зеленой фасоли, а на десерт — обязательный тыквенный пирог. Этот праздник символизирует осенний урожай, и блюда готовятся из местных продуктов, таких как кукуруза, батат, тыква и клюква.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения