экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Центральный банк Монголии приветствует своего нового президента
слева: Наранцогт Санжаа, спикер Учрал Ням-Осор и Лхагвасурэн Бядран
слева: Наранцогт Санжаа, спикер Учрал Ням-Осор и Лхагвасурэн Бядран

CentralAsia (MNG) -  

На пленарном заседании Парламента 18 декабря 2025 года был обсужден и поддержан вопрос об отставке и назначении нового главы Банка Монголии (ЦБ Монголии). Об этом сообщает ЦБ Монголии.

В результате Лхагвасурэн Бядран, срок полномочий которого истек, был освобожден от должности исполняющего обязанности президента Банка Монголии, и на его место был назначен Наранцогт Санжаа.

слева: Наранцогт Санжаа, спикер Учрал Ням-Осор и Лхагвасурэн Бядран
слева: Наранцогт Санжаа, спикер Учрал Ням-Осор и Лхагвасурэн Бядран

Наранцогт Санжаа родился в аймаке Дундговь в 1973 году. В 1994 году окончил факультет физики и математики Государственного университета Монголии, получив степень бакалавра физики и математики. В 1999-2001 годах получил степень магистра в том же университете, а в 2005-2008 годах — докторскую степень в Сеульском национальном университете в Республике Корея.

С 2022 года он работает исполнительным директором государственной компании Erdenes Mongol LLC и был назначен президентом Банка Монголии.

Лхагвасурэн Бядран
Лхагвасурэн Бядран

Бывший президент Лхагвасурэн Бядран поздравил новоназначенного управляющего Банка Монголии Наранцогта Санжаа, пожелал ему успехов в работе и официально передал ему полномочия.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com