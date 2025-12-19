Центральный банк Монголии приветствует своего нового президента

слева: Наранцогт Санжаа, спикер Учрал Ням-Осор и Лхагвасурэн Бядран

На пленарном заседании Парламента 18 декабря 2025 года был обсужден и поддержан вопрос об отставке и назначении нового главы Банка Монголии (ЦБ Монголии). Об этом сообщает ЦБ Монголии.

В результате Лхагвасурэн Бядран, срок полномочий которого истек, был освобожден от должности исполняющего обязанности президента Банка Монголии, и на его место был назначен Наранцогт Санжаа.

Наранцогт Санжаа родился в аймаке Дундговь в 1973 году. В 1994 году окончил факультет физики и математики Государственного университета Монголии, получив степень бакалавра физики и математики. В 1999-2001 годах получил степень магистра в том же университете, а в 2005-2008 годах — докторскую степень в Сеульском национальном университете в Республике Корея.

С 2022 года он работает исполнительным директором государственной компании Erdenes Mongol LLC и был назначен президентом Банка Монголии.

Лхагвасурэн Бядран

Бывший президент Лхагвасурэн Бядран поздравил новоназначенного управляющего Банка Монголии Наранцогта Санжаа, пожелал ему успехов в работе и официально передал ему полномочия.

