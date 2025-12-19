Бывший глава МИД и депутат ВГХ был удостоен почетной докторской степени Китайского народного университета

Бывший министр иностранных дел и член парламента Цогтбаатар Дамдин

CentralAsia (MNG) - Бывший министр иностранных дел и член парламента Цогтбаатар Дамдин был удостоен почетной докторской степени от Народного университета Китая.

Народный университет Китая (中国人民大学,) — один из ведущих вузов КНР в Пекине, первый университет нового типа, созданный КПК, специализирующийся на гуманитарных и общественных науках, включая экономику, право, журналистику, sociology и менеджмент, являясь ключевым национальным университетом с высокими рейтингами.

Северокитайский университет состоял из 4 отделений и 2 институтов: Политического отделения, Педагогического отделения, Гуманитарного отделения и Исследовательского отделения, а также Рабочего института и Крестьянского института. Ректором объединённого университета, насчитывавшего 15 тысяч студентов, стал У Юйчжан. В апреле 1949 года Северокитайский университет переместился в освобождённый Пекин. Ради скорейшей подготовки кадров для восстановления страны по распоряжению ЦК КПК в Северокитайский университет были переведены преподаватели из других вузов Пекина и Тяньцзиня, и в 1950 году Северокитайский университет был официально переименован в Китайский народный университет.

Он также стал источником академического вдохновения для многих студентов из Монголии, проложив им путь к будущей карьере.

