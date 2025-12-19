экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко: Ракетный комплекс «Орешник» теперь на боевом дежурстве в Беларуси
CentralAsia (CA) -  Российский ракетный комплекс «Орешник» 17 декабря заступил на боевое дежурство в Беларуси, сообщил в послании парламенту Александр Лукашенко.

«Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — цитирует Лукашенко агентство Белта.

«Орешник» — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Вооруженные силы РФ впервые применили ее в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.

Владимир Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси в декабре 2024 года. Путин назвал это «возможным» во второй половине 2025 года — когда в РФ планируется наладить серийный выпуск ракет.

В марте 2025-го Лукашенко сообщил, что в Беларуси ведется производство пусковых установок для «Орешника», но самих ракет на территории страны еще нет.

