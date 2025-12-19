Погибшего в результате нападения в школе Подмосковья мальчика похоронили в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Десятилетний Кобилджон Алиев, который был убит 16 декабря в школе города Одинцово Московской области, похоронен 18 декабря на своей малой родине — в селе Аджам Шахринавского района Таджикистана. Об этом сообщает «Азия-плюс».

Тело ребенка доставили в Таджикистан утром 18 декабря. На похороны пришли сотни людей, живущих не только в Шахринавском районе, но и в других регионах республики. Среди них было много сотрудников правоохранительных структур. Силовики запретили журналистам открыто вести съемку похорон. Заупокойную молитву прочли при участии муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода, пишет издание.

Утром 16 декабря 15-летний ученик Успенской средней школы поселка Горки-2 пришел в учебное заведение с ножом и газовым баллончиком. Он ранил охранника учебного заведения и убил четвероклассника — Кобилджона. Затем подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из школьников. Преступника задержали прибывшие в школу силовики, в ходе допроса он дал признательные показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии, если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым.

По одной из версий, мотивом преступления стали ксенофобские взгляды подростка: перед атакой он спрашивал учеников об их национальности, а ранее рассылал одноклассникам «манифест» с агрессивными лозунгами против евреев, мусульман, антифашистов и либералов. По другой информации, его основной целью была учительница математики, для которой он, предположительно, подготовил самодельное взрывное устройство.

Мать погибшего ребенка работала в этой же школе уборщицей, одна растила двоих сыновей после смерти мужа.

МИД, МВД и омбудсмен Таджикистана призвали своих российских коллег тщательно и объективно расследовать убийство Кобилджона Алиева и справедливо наказать виновных. Российская сторона заявила, что принимает все необходимые меры для всестороннего и объективного проведения расследования. При этом в МИД России уточнили, что после появления в СМИ информации об убийстве таджикистанца в подмосковной школе ведомство незамедлительно предложило посольству Таджикистана содействие, и уже в ответ получило ноту с просьбой о проведении объективного расследования всех обстоятельств этой трагедии. МИД РФ выразил соболезнование таджикской стороне.

ЧП в Успенской школе обсудили также секретари Советов безопасности двух стран — Сергей Шойгу и Юсуф Рахмон.

