США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт — после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, поскольку стрелявший въехал в страну по программе Diversity Lottery (DV1) и получил грин-карту, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«По указанию президента Трампа я немедленно поручила USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», — написала Ноэм.

По ее словам, стрелявший по имени Клаудио Мануэль Невеш Валенте въехал в США в 2017 году. Ноэм напомнила, что Трамп на своем первом президентском сроке боролся за прекращение этой программы после того, как в Нью-Йорке грузовик, управляемый террористом ИГИЛ, наехал на людей, убив восемь человек. Водитель грузовика также попал в страну по программе DV1.

Стрельба возле здания Брауновского университета произошла 13 декабря, погибли два студента, еще не менее восьми были ранены. Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, который учился в Брауновском университете более двадцати лет. Его также считают причастным к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, совершенному через два дня после стрельбы. 18 декабря правоохранительные органы сообщили, что стрелявший мертв — его тело было обнаружено в складском помещении в Нью-Гэмпшире. Мотивы Валенте остаются неизвестными.