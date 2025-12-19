В Казахстане ожидаются морозы до –35°C

CentralAsia (KZ) - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 20–22 декабря. На севере, востоке и в центре Казахстана ожидаются резкое похолодание, снегопады и метели. По данным синоптиков, уже ночью 21 декабря температура местами опустится до –35°C.

Сильнее всего морозы ударят по Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областям. Здесь 20 декабря ожидаются снег, метель и туман, а уже к утру 21 декабря столбики термометров опустятся до –30…–35°C.

В Петропавловске прогнозируется до –35°C, в Астане — до –27°C.

В Павлодарской области ночью температура снизится до –25°C, местами возможны метели и сильный снег. В Карагандинской и Улытауской областях похолодает до –20°C, в областях Абай и Восточно-Казахстанской — до –25°C.

Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на дорогах — снег и гололед.

Жителям северных и центральных регионов рекомендуют воздержаться от дальних поездок и соблюдать меры безопасности.

