В выходные по Узбекистану ожидаются дожди и снег

CentralAsia (UZ) - После обильных осадков, прошедших накануне, в пятницу днём по Узбекистану ожидается погода без осадков, сообщает Узгидромет. Температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, по югу +6…+9 градусов.

В субботу и воскресенье на территорию Узбекистана произойдёт заток новой порции влажного воздуха. По стране временами пройдут осадки (дождь, снег). Температура воздуха останется в пределах ночью 0…-5 градусов, днём 0…+5 градусов.

Ветер западный от слабого до умеренного, местами туман.

По горным районам временами снег, лавиноопасно.

В Ташкенте в пятницу днём без осадков, температура +1…+3 градусов.

В субботу ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, возможен туман.

В воскресенье ночью и утром небольшой снег, туман, днём — без осадков. Ветер слабый. Температура ночью и днём будет в пределах −2…+3 градусов.