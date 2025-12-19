В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее на территории Афганистана

CentralAsia (UZ) - Примерно в 10:40 в пятницу в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение силой от 2 до 4 баллов, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, магнитуда землетрясения, эпицентр которого пришёлся на провинцию Тахар, составила 6. Очаг находился на глубине 105 км.

В Ташкенте (550 км от эпицентра) и столичной области подземные толчки были слабыми — 2 балла. В Сырдарьинской, Джизакской областях и в Ферганской долине интенсивность составила 2−3 балла. В Навоийской области сила составила 2 балла, в Кашкадарье — 3 балла, в Сурхандарье — 4 балла.