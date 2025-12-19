Великобритания ввела санкции против компаний из Узбекистана и Кыргызстана из-за связи с РФ

CentralAsia (UZ) - Великобритания обновила антироссийский санкционный список, включив в него четыре компании из Узбекистана и одну — из Кыргызстана. Эти субъекты бизнеса подозреваются в экономическом сотрудничестве с РФ, в связи с чем с 18 декабря Лондон вводит против них финансовые ограничения в дополнение к заморозке активов, говорится в документах британского Казначейства.

Среди компаний, зарегистрированных в Узбекистане, в санкционный список добавлены:

Ферганский химический завод;

ООО Gelion Business Trade (Ташкент);

ООО СП Chemistry International (Навои);

ООО Raw Materials Cellulose (Джизак).

По информации британских властей, все эти организации подозреваются в том, что поставляли в Россию товары или технологии, которые РФ каким-то образом использовала в специальной военной операции, проводимой на территории Украины. Другие подробности не указаны.

В обновленном перечне фигурирует зарегистрированная в Бишкеке компания «Кифико». Лондон обвинил данное ООО в поддержке правительства России путем ведения бизнеса в финансовом секторе, имеющем стратегическое значение для властей РФ. Здесь приводится информация, согласно которой «Кифико» связана с компанией A7, ранее попавшей под санкции не только Великобритании, но также США и Евросоюза.

Помимо предприятий из государств Центральной Азии в обновленный список санкций попали организации из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, введены санкции против отдельных персон. В этом перечне значится бизнесмен Рустам Муминов, имеющий, по информации британского Казначейства, три гражданства: Узбекистана, Израиля и РФ. Ранее в отношении предпринимателя ввела ограничения Украина. Тогда уточнялось, что Муминов является учредителем компании, владеющей Ферганским химическим заводом.