Трамп ввел полный запрет на въезд для граждан еще семи стран, ослабив ограничения для Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд в Соединенные штаты граждан Сирии, Южного Судана, Нигера, Мали, Буркина-Фасо, Лаоса и Сьерра-Леоне. Кроме того, вводятся полные ограничения на въезд в страну для лиц, чьи проездные документы выданы палестинскими властями. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Помимо этого, американский президент ввел частичные ограничения и лимиты на въезд для граждан еще 15 стран. Речь идет об Анголе, Антигуа и Барбуде, Бенине, Кот-д’Ивуаре, Доминике, Габоне, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегале, Танзании, Королевстве Тонга, Замбии и Зимбабве.

При этом было снято ограничение на въезд в США по неиммиграционным визам для граждан Туркменистана, поскольку страна «продуктивно взаимодействовала с США и продемонстрировала значительный прогресс», говорится в сообщении.

Белый дом пояснил, что соответствующие запреты и ограничения необходимы, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, о которых у США недостаточно сведений для оценки рисков, которые они представляют. Они также нужны для обеспечения сотрудничества с иностранными правительствами, соблюдения иммиграционных законов США и продвижения других важных целей внешней политики.

В заявлении отмечается, что во многих странах, в отношении которых введены ограничения на въезд, распространена коррупция, присутствуют поддельные или недостоверные документы и сведения о судимости, нет системы регистрации рождений, что препятствует проведению проверки. Так, в Сирии, восстанавливающейся после затяжного периода гражданских беспорядков, до сих пор нет центрального органа по выдаче паспортов и гражданских документов, указал Белый дом.

Ограничения для граждан 12 стран, введенные ранее, сохраняются. В июне Трамп запретил въезжать в США гражданам Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.