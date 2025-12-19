Россия и Украина обменялись телами погибших военных
- Азия и мир, общество
- 17:19, 19 декабря 2025
- Просмотров: 2515
CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военных.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину возвращены 1003 тела, которые, как утверждает российская сторона, принадлежат военнослужащим ВСУ.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в рамках стамбульских договоренностей Киеву передана 1000 тел погибших украинских военных, а Москве вернули 26 тел погибших российских военнослужащих.
Обмен состоялся при содействии международного комитета Красного Креста.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.