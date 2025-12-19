экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия и Украина обменялись телами погибших военных

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военных.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину возвращены 1003 тела, которые, как утверждает российская сторона, принадлежат военнослужащим ВСУ.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в рамках стамбульских договоренностей Киеву передана 1000 тел погибших украинских военных, а Москве вернули 26 тел погибших российских военнослужащих.

Обмен состоялся при содействии международного комитета Красного Креста.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com