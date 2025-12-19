Токаев призвал к возобновлению глобального доверия, реформе ООН и усилению роли средних держав

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев 19 декабря выступил с программной лекцией в Университете ООН (UNU) в Токио, став первым главой государства из Центральной Азии, обратившимся к аудитории этого института.

Выступая перед учёными, дипломатами и студентами, он изложил видение Казахстана по восстановлению глобального стратегического доверия на фоне нарастающей геополитической турбулентности и предложил новые подходы к укреплению многостороннего сотрудничества, сообщила Акорда.

«Я рассматриваю эту возможность как знак искреннего доверия к растущей международной роли Казахстана и признание наших последовательных усилий по продвижению многосторонности и поддержанию глобальной стабильности», — сказал он.

Гармония, стабильность и меняющийся глобальный ландшафт

Президент Токаев предупредил, что мир сталкивается с самым высоким уровнем конфликтов за последние десятилетия.

«Количество и интенсивность вооружённых конфликтов в мире достигли наивысших показателей за последние десятилетия, тогда как глобальные военные расходы в прошлом году достигли рекордных 2,7 трлн долларов», — отметил он.

По словам Токаева, углубляющееся соперничество между крупными державами привело к тому, что Совет Безопасности ООН оказался не в состоянии эффективно разрешать масштабные конфликты.

Реформа ООН как стратегическая необходимость

Токаев подчеркнул, что восстановление доверия и предсказуемости должно стать основой эффективности международных институтов.

«Ни одно государство не способно в одиночку справиться с современными вызовами. Только принципиальные и действенные совместные действия могут привести к долгосрочным решениям. В этом контексте ООН должна и далее играть центральную роль как универсальная и незаменимая организация», — заявил он.

Президент отметил, что геополитическая поляризация подорвала потенциал ООН, сделав всестороннюю реформу одновременно срочной и неизбежной.

«Любая содержательная реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Однако некоторые его положения уже не отражают реалии сегодняшнего дня, в том числе те, которые являются несправедливыми по отношению к Японии и другим странам, вносящим значительный вклад в деятельность Организации», — сказал Токаев, подчеркнув необходимость ответственного диалога о сохранении актуальности Устава.

Расширение роли ответственных средних держав

Токаев призвал к более активному представительству средних держав из Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН.

«Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию именно в этой роли, проводя принципиальную, сбалансированную и конструктивную многовекторную дипломатию, основанную на наших национальных интересах и идентичности», — отметил он.

Глава государства подтвердил, что внешняя политика Казахстана опирается на кооперативные отношения с соседями и ключевыми партнёрами.

Ядерное разоружение: общая моральная ответственность

Затрагивая тему ядерной безопасности, Токаев подчеркнул уникальный моральный авторитет Казахстана и Японии.

«Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск напоминают нам о высокой цене ядерной ответственности. Глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание», — заявил он, призвав к диалогу на высоком уровне между ядерными державами и ускорению процесса разоружения.

Управление ИИ и цели на будущее

Токаев обратил внимание на возможности и риски, связанные с искусственным интеллектом, включая неравный доступ к ИИ-технологиям и угрозы их неправомерного использования.

«ООН должна сыграть центральную координирующую роль, так же как ранее она формировала глобальные нормы в области ядерной безопасности и гражданской авиации», — сказал он.

В завершение Президент предложил создать региональный филиал Университета ООН в Алматы с фокусом на водной и климатической безопасности, предотвращении конфликтов, устойчивом развитии и управлении искусственным интеллектом.

