Генеральный секретарь ОТГ Омуралиев посетил Вашингтон. Какое значение имеет визит?

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев прибыл в столицу США для встреч с представителями Госдепартамента, членами Конгресса и ведущими экспертами в сфере политики. Этот визит может стать важным шагом на пути к сближению тюркского мира и Соединенных Штатов, пишет издание Arab News.

Как отмечает издание, визит состоялся вскоре после исторической встречи президента Дональда Трампа с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме, приуроченной к 10-летию формата C5+1, а также после дипломатического прорыва между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США в начале этого года. В совокупности эти события подчёркивают растущее стратегическое значение Организации тюркских государств и объясняют, почему нынешний момент оказался удачным для визита её генерального секретаря.

Организация тюркских государств, в которую входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, становится всё более заметной межправительственной структурой на мировой арене, отмечает Arab News. Идея более формализованного тюркского сотрудничества была впервые выдвинута ещё в 2006 году тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В 2009 году Турция, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан учредили Тюркский совет с целью укрепления общих культурных, исторических, языковых и экономических связей между тюркоязычными странами.

В 2019 году Узбекистан присоединился к организации в качестве полноправного члена, а Туркменистан, Венгрия и де-факто администрация Северного Кипра участвуют в ней в статусе наблюдателей. Штаб-квартира и секретариат организации находятся в Стамбуле, а встречи проходят регулярно в течение года для развития сотрудничества и интеграции между государствами-участниками, сообщает издание.

По данным Arab News, страны блока расположены в одном из наиболее геополитически значимых регионов мира — в самом центре Евразии — и обладают значительным экономическим и энергетическим потенциалом. В совокупности государства-члены и наблюдатели представляют более 158 миллионов человек на территории около 1,64 млн квадратных миль, а их общий валовой внутренний продукт приближается к 2 трлн долларов.

За исключением Турции, все нынешние члены ранее входили в состав Российской империи, а затем Советского Союза. После обретения независимости в 1990-е годы эти государства начали заново открывать и укреплять свою тюркскую идентичность, которая в течение долгого времени в ряде случаев была вытеснена на периферию, подчёркивает Arab News.

Этот процесс, как пишет издание, не ограничился символическими жестами. Он включал отказ от кириллицы в пользу латиницы, продвижение идеи общего тюркского алфавита, а также инициативы по возрождению общего языка, культуры и исторической идентичности тюркских народов.

Кроме того, Arab News отмечает, что за пределами стран-членов организации проживают миллионы представителей тюркских народов, которые находятся под значительным влиянием тюркской «мягкой силы» — прежде всего через телевидение, кино и музыку.

Хотя Организация тюркских государств занимает сравнительно скромную долю мировой экономики, её стратегическое значение значительно превосходит совокупные экономические показатели стран-участниц, подчёркивает издание. Регион богат нефтью, природным газом и редкоземельными металлами, а также располагает важнейшими транспортными маршрутами, включая Турецкие проливы и Средний коридор, соединяющий Европу и Азию в обход России.

На фоне доминирующего влияния России и Китая в Евразии усиление тюркской идентичности и расширение роли Организации тюркских государств создают дополнительный стратегический вектор в регионе, пишет Arab News. За годы своего существования организация добилась прогресса в экономической интеграции, торговом сотрудничестве и развитии транспортной связности.

В последнее время, по информации издания, государства-члены также начали обсуждать взаимодействие в сфере безопасности, включая совместную подготовку, оборонную координацию и перспективу многосторонних военных учений.

Как подчёркивает Arab News, сочетание молодой демографии, расширяющихся рынков и выгодного географического положения делает организацию всё более значимым игроком в евразийских делах.

Если администрация Трампа действительно намерена проводить политику глобального лидерства и активного международного взаимодействия, то более тесное сотрудничество с такими объединениями, как Организация тюркских государств, выглядит стратегически оправданным, отмечает издание.

Хотя визит Омуралиева в Вашингтон стал важным шагом, США, по мнению Arab News, следует развить достигнутый импульс, стремясь к повышению уровня американо-тюркских отношений и проведению в перспективе саммита на уровне министров иностранных дел. Это позволит открыть новые экономические и торговые возможности и укрепить стратегическое присутствие США в центре Евразии.