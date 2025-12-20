День, когда монгольская буря поглотила жемчужину Восточной Европы

CentralAsia (MNG) -

6 декабря 1240 года Киев — один из богатейших, крупнейших и влиятельных городов средневековой Европы — пал под натиском монгольских армий под предводительством Бату-хана.

После трех лет завоевания большей части русских территорий Бату решил взять Киев, город с населением около 50 000 человек, находившийся под властью Галичско-Волынского княжества. Монгольскими войсками, которым было поручено взять город, командовал Мөнх-хан, двоюродный брат Бату и будущий Великий хан. Мөнх, пораженный красотой города, предпринял необычный для монгольского лидера шаг и предложил городу возможность капитуляции, отправив нескольких посланников для переговоров с городскими властями. Однако вожди Мөнх-хана были казнены киевлянами; возмущенный Мөнх решил осадить город и установить катапульты напротив главных городских ворот.

Монголы обстреливали ворота в течение нескольких дней, пока стены не были прорваны. Тем временем Бату разгромил русскую армию, направлявшуюся для снятия осады города. Сам город защищали всего около 1000 солдат и ополченцев, значительно уступавших по численности монголам у его ворот.

После восьмидневной ожесточенной осады город был не просто взят, но и практически полностью разрушен. По данным летописцев, из примерно 50 000 жителей выжило лишь около 2000 человек.

До того судьбоносного декабрьского дня Киев был столицей Киевской Руси – обширного княжества, простиравшегося от Балтийского до Черного морей. Город был центром православия, торговли и ремесел, с церквями с золотыми куполами и укрепленными кварталами.

Но, несмотря на свое величие, Киев оказался не готов к столкновению с новой державой – Монгольской империей, которая уже завоевала большую часть Азии.

Осада: восемь дней огня, голода и отчаяния

В конце ноября армия Бату-хана, внука Чингисхана, достигла городских стен. Монголы привезли с собой боевые машины, осадные башни и снаряжение, незнакомое местным войскам. Обороной Киева руководил князь Дмитри, но войск было мало, а стены старые и уязвимые.

6 декабря, после нескольких дней непрерывных атак, стена у Лиадских ворот рухнула. Монголы хлынули потоком. На улицах началось хаотичное сражение, которое вскоре переросло в резню.

Летописец Джованни да Плано Карпини, один из немногих западных очевидцев, описал Киев как «полностью опустошенный». Церкви были разграблены и сожжены. Дома рухнули под тяжестью огня. Мужчин убивали, женщин захватывали в плен, а детей разгоняли или убивали. Заложников брали для использования в качестве рабочей силы или для продажи в рабство.

Согласно легенде, из десятков тысяч жителей выжило лишь около 2000 человек – горстка свидетелей одной из величайших трагедий в истории региона.

Последствия: начало новой эры

После того, как монголы взяли город на следующий день, они начали грабить его и истреблять большую часть его жителей — из довоенного населения, составлявшего около 50 000 человек, выжило лишь около 2000. Среди выживших был Дмитри, которого пощадили за храбрость, проявленную им во время обороны. Большая часть города сгорела после победы монголов. После падения Киева путь в Венгрию и Польшу был открыт — монголы вскоре начнут продвижение в Восточную Европу.

Падение Киева стало поворотным моментом. Киевская Русь окончательно распалась на отдельные княжества, и над восточнославянскими землями начался период, известный как «татаро-монгольское иго», который продлился более двух столетий.

Изменились торговые пути, резко сократилось население, и политический центр постепенно переместился на северо-восток – в Москву и Владимир. Киев, некогда блистательная столица, превратился в руины, из которых он начнет возрождаться лишь столетия спустя.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения