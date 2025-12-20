Президент Узбекистана выступил за запуск совместной Программы по улучшению качества воздуха в Центральной Азии на саммите в Токио

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря принял участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия + Япония», который проходит в Токио, сообщила пресс-служба президента.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В ходе саммита рассмотрены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии и Японии по приоритетным направлениям.

В своем выступлении Мирзиеев сказал, что более 20 лет назад именно Япония выступила инициатором первого диалога в формате «Центральная Азия плюс». Президент представил свое видение развития взаимодействия в формате «Центральная Азия + Япония» и предложил проводить саммиты на уровне глав государств раз в два года.

На саммите выступили и другие лидеры. По итогам мероприятия принята Токийская декларация.

Глава Узбекистана выступил за создание цифрового хаба «Центральная Азия – Япония» и за запуск совместной Программы по улучшению качества воздуха в Центральной Азии, за совместную Программу оценки и повышения сейсмической устойчивости в регионе, открыть в Ташкенте Региональный центр повышения квалификации для подготовки инженеров, архитекторов, спасательных служб по японским стандартам и протоколам.

Помимо этого Мирзиеев предложил провести в следующем году в Узбекистане первое Совещание министров образования в формате «Центральная Азия + Япония» и Форум ректоров ведущих университетов, а также принять Региональную сетевую программу молодежного развития, направленную на формирование долгосрочных связей между молодёжными сообществами.

В завершении президент отметил, что страны региона и Япония едины в стремлении видеть Афганистан мирной, стабильной и ориентированной на созидательное развитие.