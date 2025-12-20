Монголия и РФ укрепляют сотрудничество в области транспорта

CentralAsia (MNG) - 19 декабря в Улан-Баторе (Монголия) состоялось 27-е заседание Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, а также был принят ряд мер по рассмотрению актуальных и приоритетных вопросов для обеих стран.

Российскую делегацию возглавлял Александр Козлов, председатель российской части комиссии, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а сопредседателем межправительственной комиссии с монгольской стороны был заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг Хассуурь.

В мероприятиях от имени Министерства транспорта Российской Федерации принял участие заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Шило.

В ходе встречи обсуждались ключевые направления двустороннего сотрудничества: торгово-экономическое сотрудничество, финансовый сектор, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, образование, наука, культура и спорт. Особое внимание было уделено вопросам транспортного сектора: в частности, обсуждалось развитие Улан-Баторской железной дороги.

Также состоялись переговоры с министром дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайханом Борхуу. Стороны подчеркнули важность совместной реализации инфраструктурных проектов в области железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, а также дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества в формате Россия–Монголия–Китай.

В результате были подписаны Протокол о 27-м заседании комиссии и Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации и Главным управлением землеустройства, геодезии и картографии Монголии.

Они подчеркнули стремление поддерживать конструктивный и оперативный диалог, укреплять партнерство в приоритетных областях и совместно готовиться к событиям 2026 года, включая празднование 105-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

