CentralAsia (KZ) - В рамках визита президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба президента Касыма-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана Токаев 20 декабря выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония».

В своем выступлении глава государства выразил благодарность премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за инициативу созыва сегодняшней исторической встречи.

Токаев отметил экономические успехи Японии, динамичное развитие центральноазиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества и приветствовал решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау. Президент также предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства и поддержал Токийскую инициативу, направленную на развитие партнерства в области ИИ со странами Центральной Азии.

Глава государства заявил, что Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической и других сферах.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств — дзюдо, сумо и кэндо. Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году Чемпионата мира по дзюдо», - сказал президент.

В Токио 20 декабря проходит саммит Диалога «Центральная Азия – Япония». На саммите также выступили премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

