экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Следующий саммит Диалога «Центральная Азия – Япония» пройдет в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Председательство в Диалоге «Центральная Азия – Япония» переходит Казахстану, сообщает пресс-служба президента Казахстана. 

По ее информации, главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане. 

По итогам саммита «Центральная Азия – Япония» была принята Токийская декларация.

В Токио 20 декабря проходит саммит Диалоге «Центральная Азия – Япония». В саммите принимают участие премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com