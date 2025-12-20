Следующий саммит Диалога «Центральная Азия – Япония» пройдет в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Председательство в Диалоге «Центральная Азия – Япония» переходит Казахстану, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

По ее информации, главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.

По итогам саммита «Центральная Азия – Япония» была принята Токийская декларация.

В Токио 20 декабря проходит саммит Диалоге «Центральная Азия – Япония». В саммите принимают участие премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

