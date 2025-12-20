экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Американские войска нанесли удары по целям ИГИЛ в ответ на нападение 13 декабря
CentralAsia (CA) -  Американские войска начали операцию «Hawkeye strike» в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ в ответ на нападение на американские войска 13 декабря в Сирии. об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в своем аккаунте в социальной сети.

«Это не начало войны — это декларация мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не отступят в защите своего народа», - написал Хегсет.

Центральное командование США в своем аккаунте сообщило, что американские и иорданские войска нанесли удары по более чем 70 целям ИГИЛ в Сирии, используя более 100 высокоточных боеприпасов. 

