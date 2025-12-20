В Токио прошли переговоры президента Узбекистана с премьер-министром Японии

CentralAsia (UZ) - В Токио состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Японии Санаэ Такаичи.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-японских отношений стратегического партнерства.

Мирзиеев обозначил ряд ключевых направлений развития стратегического партнерства с Японией. В их числе – «зеленая» энергетика и промышленная декарбонизация, информационные технологии, критические минералы, кооперация в машиностроении, модернизация здравоохранения, туристической инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено активизации гуманитарного обмена. Отмечено, что в 7 вузах Узбекистана изучается японский язык. В Токийском университете иностранных языков более 10 лет преподают узбекский язык. С Университетом Цукубы планируется создание первого Узбекско-Японского университета в городе Ташкенте.

В честь 35-летия установления дипломатических отношений в 2027 году будут проведены перекрестные годы культуры, сказано в ходе переговоров.

По итогам президент и премьер-министр подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве для следующих поколений. В рамках визита также принят пакет соглашений в различных сферах.

