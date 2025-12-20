В Ташкенте прошла премьера первого в истории Узбекистана 3D мультфильма

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19 декабря прошла премьера первого в истории Узбекистана полнометражного анимационного фильма «Сехрландия: героическая миссия» в формате 3D, поделилась Саида Мирзиёева в соцсети.

«В зале присутствовали около двух тысяч детей, которые с восторгом следили за экраном, переживая события вместе с героями мультфильма. Я своими глазами увидела, что этот мультфильм действительно нашёл отклик в сердцах детей», - написала она.

Мирзиёева выразила благодарность режиссеру Жахонгиру Ахмедову и всей творческой команде за проделанную работу, пожелав им новых успехов и вдохновения для будущих проектов.