экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкенте прошла премьера первого в истории Узбекистана 3D мультфильма

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 19 декабря прошла премьера первого в истории Узбекистана полнометражного анимационного фильма «Сехрландия: героическая миссия» в формате 3D, поделилась Саида Мирзиёева в соцсети. 

«В зале присутствовали около двух тысяч детей, которые с восторгом следили за экраном, переживая события вместе с героями мультфильма. Я своими глазами увидела, что этот мультфильм действительно нашёл отклик в сердцах детей», - написала она. 

Мирзиёева выразила благодарность режиссеру Жахонгиру Ахмедову и всей творческой команде за проделанную работу, пожелав им новых успехов и вдохновения для будущих проектов. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com