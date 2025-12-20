Таджикистан и Япония заинтересованы в увеличении количества стипендий для подготовки специалистов

- Таджикистан, политика
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Токио провел встречу с премьер-министром Японии госпожой Санаэ Такаити.
В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие двух государств, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, участие передовых японских компаний в создании совместных промышленных предприятий в различных сферах.
Было предложено принять Программу торгово-экономического сотрудничества на ближайшие три года (2026–2028).
Стороны выразили заинтересованность в увеличении количества стипендий для подготовки специалистов в областях медицины, авиационной техники, информационной безопасности и охраны окружающей среды.
В завершение беседы Рахмон пригласил премьер-министра посетить Таджикистан с официальным визитом.