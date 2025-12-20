Туркменистан и Япония подписали Меморандум

CentralAsia (TM) - В рамках рабочего визита президента Сердара Бердымухамедова в Токио был подписан Меморандум между Министерством связи Туркменистана и японской компанией «Mitsubishi Corporation Machinery, Inc.».

В ходе встречи с представителями японского бизнеса глава Туркменистана также выделил приоритетные сферы для совместных проектов, от отметил, что Туркменистан высоко ценит технологические решения таких компаний.

В рамках визита президент встретился с императором Японии Нарухито, в ходе которой было подтверждено, что межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень, особенно в сегменте информационных решений и внедрения в сферу экономики высоких технологий.

Визит Бердымухамедова был приурочен к первому саммиту диалога «Центральная Азия + Япония», где глава Туркменистана вместе с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана принял участие в обсуждении с японской стороной вопросов стратегического и экономического партнёрства.