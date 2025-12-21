Президент Эдгарс Ринкявичс пригласил президента Монголии посетить Латвию

18 декабря 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Латвийской Республике Оюундарь Наваан-Юндэн вручила Верительные грамоты Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичу.

В ходе церемонии верификации посол Оюундарь передала президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкявичсу приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, выразив приверженность расширению и развитию отношений и сотрудничества между двумя странами во всех возможных областях, включая политику, экономику, торговлю, информационные технологии, коммуникации и технологии, а также организации визитов на высоком уровне и расширению контактов между людьми.

Президент Эдгарс Ринкявичс ответил на приветствие президента Монголии и пригласил его посетить Латвию в удобное для него время.

Он также поздравил посла Оюундарь с вручением верительных грамот, пожелал ей больших успехов в работе и подтвердил ее полную поддержку в расширении и развитии отношений и сотрудничества между двумя странами.

После этого заместитель госекретаря Латвий Иварс Ласис встретился с новым послом Монголии

18 декабря 2025 года заместитель государственного секретаря – политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис принял нового посла Монголии, прибывшего в Латвию с аккредитационным визитом.

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в Латвии, г-жой Оюундарь Наваан-Юндэн, Иварс Ласис выразил готовность Латвии углубить двустороннее сотрудничество с Монголией в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии, интеллектуальная энергетика и «зеленые» технологии.

Благодаря своему богатому опыту в области лесного хозяйства и выращивания деревьев, Латвия также может стать важным партнером в монгольской инициативе по лесовосстановлению, целью которой является посадка миллиардов деревьев к 2030 году.

Посол Оюундарь Наваан-Юндэн сообщила, что правительство Монголии привержено продвижению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению их роли в обществе, и в связи с этим подчеркнула тесное сотрудничество Монголии с Латвией в Организации Объединенных Наций по вопросам женщин.

Латвия и Монголия участвуют в миротворческих миссиях ООН, поэтому целью будущего сотрудничества является содействие миру, безопасности и укрепление системы, основанной на международном порядке.

