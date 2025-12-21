Зеленский «каждый вечер» общается с уволенным Ермаком, - СМИ

CentralAsia (CA) - Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в конце ноября ушедший в отставку на фоне коррупционного скандала после обысков в его доме, каждый вечер общается с главой страны Владимиром Зеленским в его резиденции в элитарном районе Конча-Заспа на юге Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам - у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме - как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так», - написала в колонке Инна Ведерникова, редактор отдела внутренней политики издания.

По ее словам, президента Украины и экс-главу его офиса по-прежнему объединяют «знания друг о друге», «общее пережитое за эти годы», «общие огромные деньги» и «главное - общий большой страх перед будущим». Зеленский «мог, но не захотел» исключить из системы власти людей Ермака и Тимура Миндича - своего давнего соратника и совладельца студии «Квартал 95», покинувшего Украину за несколько часов до обысков в его доме, подчеркивает Ведерникова.

Свои должности по-прежнему сохраняют несколько глав областных госадминистраций, связанных с Ермаком. Несмотря на то, что после отставки Ермака президент Украины назвал нескольких кандидатов на должность главы его офиса, это место по-прежнему остается вакантным.