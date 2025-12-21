экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидается снегопад

CentralAsia (KZ) -  Казахстанцев ожидают резкие изменения и колебания в погоде, пишет Казгидромет.

На большей части республики пройдет снег, метель, на северо-западе, севере, востоке и в центре РК ожидается сильный снег, на западе и южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга и юго-востока Казахстана – сильный снег.

По стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Что же касается температурного фона, то на северо-западе, севере, востоке и в центре РК она будет резко колебаться от 0-5 до 18-30 мороза, а в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются морозы до 33-35 градусов. На остальной территории значительных изменений по температуре не ожидается.

