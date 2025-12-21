экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $700 млрд

CentralAsia (CA) -  Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило отметку в $700 млрд, сообщает Forbes USA.

Рост состояния произошёл после решения Верховного суда штата Делавэр, который отменил вердикт нижестоящей инстанции и восстановил вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla. Их текущая стоимость оценивается в $139 млрд.

Ранее, в начале декабря, Маск уже стал первым человеком в истории с состоянием свыше $600 млрд.

По прогнозам аналитиков, уже в 2026 году Илон Маск может стать первым триллионером в истории человечества.

